Завершено расследование уголовного дела о серии хищений денег у посетителей баров на Рубинштейна

15 потерпевшим причинён общий ущерб в сумме более 14 миллионов рублей.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о серии хищений денежных средств у посетителей баров на улице Рубинштейна.

По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, завершено расследование уголовного дела в отношении 23 участников преступного сообщества, которые обвиняются в зависимости от роли каждого из них в совершении преступлений по ч.4 ст. 159 – 14 эпизодов (мошенничество, совершенное организованной группой), ч. 1,2 ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем), ч.1 ст. 171.3 (незаконное производство спиртосодержащих жидкостей), п. "а" ч.2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), п. "г" ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта).

По данным следствия, обвиняемые и их соучастники в период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года совершили серию хищений денежных средств граждан путем обмана с использованием электронных средств платежа. Подозреваемые, находясь в различных барах на улице Рубинштейна, знакомились с мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, после чего предлагали им совместное употребление спиртных напитков. Затем девушки, отвлекая их внимание, по договоренности с работниками заведений вводили в терминал оплаты суммы, многократно превышающие стоимость приобретенных напитков, тем самым похищая имущество потерпевших обманным путем.

В результате 15 потерпевшим причинён общий ущерб в сумме более 14 миллионов рублей. В целях обеспечения возмещения имущественного вреда следствием наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 17 миллионов рублей.

Ещё двое организаторов преступной группы создали на территории Калининского района незаконное производство спиртосодержащих жидкостей, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей.

Также одна из соучастниц 4 июня 2022 года украла у мужчины 20 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру города Санкт-Петербурга для утверждения обвинительного заключения.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу