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Губернатор Петербурга почтил память первого мэра города Анатолия Собчака
Сегодня, 14:25
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Губернатор Петербурга почтил память первого мэра города Анатолия Собчака

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Анатолий Собчак ушел из жизни, когда ему было 62 года.

Ровно 21 год назад ушел из жизни первый и единственный мэр Петербурга Анатолий Собчак. Сегодня губернатор Александр Беглов возложил цветы на его могилу в Александро-Невской лавре.

По словам градоначальника, он будет помнить его как "порядочного, честного и открытого" человек. Беглов напомнил, что именно по инициативе Собчака наш город вернул себе историческое название. При нем в Петербург пришли зарубежные инвесторы и банки, прорабатывались такие проекты как КАД, реконструкция Новой Голландии. 

Напомним, политический деятельно ушел из жизни 19 февраля 2000-го года. Он был мэром города с 1991 по 1996 год. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: анатолий собчак, могила, мэр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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