Губернатор Петербурга почтил память первого мэра города Анатолия Собчака

Анатолий Собчак ушел из жизни, когда ему было 62 года.

Ровно 21 год назад ушел из жизни первый и единственный мэр Петербурга Анатолий Собчак. Сегодня губернатор Александр Беглов возложил цветы на его могилу в Александро-Невской лавре.

По словам градоначальника, он будет помнить его как "порядочного, честного и открытого" человек. Беглов напомнил, что именно по инициативе Собчака наш город вернул себе историческое название. При нем в Петербург пришли зарубежные инвесторы и банки, прорабатывались такие проекты как КАД, реконструкция Новой Голландии.

Напомним, политический деятельно ушел из жизни 19 февраля 2000-го года. Он был мэром города с 1991 по 1996 год.

Фото: gov.spb.ru