Губернатор Ленобласти проведет прямую телефонную линию с жителями

Телефонная линия продлится час.

В понедельник, 4 апреля, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проведет телефонную линию с жителями. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Дрозденко будут принимать звонки с 17:00 до 18:00. Помимо него на связи будут главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Задать свой вопрос можно по телефону 006, если вы звоните со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. В этом случае звонок будет бесплатным. Также можно позвонить на +7(81361)315-01, но в этом случае за звонок придется заплатить в соответствии с тарифом оператора.

Также получить ответы на свои вопросы можно в "ВКонтакте".

Фото: Александр Дрозденко