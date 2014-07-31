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Губернатор Ленобласти проведет прямую телефонную линию с жителями
Сегодня, 10:09
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Губернатор Ленобласти проведет прямую телефонную линию с жителями

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Телефонная линия продлится час.

В понедельник, 4 апреля, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проведет телефонную линию с жителями. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Дрозденко будут принимать звонки с 17:00 до 18:00. Помимо него на связи будут главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Задать свой вопрос можно по телефону 006, если вы звоните со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. В этом случае звонок будет бесплатным. Также можно позвонить на +7(81361)315-01, но в этом случае за звонок придется заплатить в соответствии с тарифом оператора.

Также получить ответы на свои вопросы можно в "ВКонтакте". 

Фото: Александр Дрозденко

Теги: губерантор ленобласти, дрозденко
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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