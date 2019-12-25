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Губернатор и председатель ЗакСа сделали совместное заявление в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР
Сегодня, 13:16
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Губернатор и председатель ЗакСа сделали совместное заявление в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР

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Губернатор заявил, что Петербург окажет необходимую помощь Донецкой и Луганской народным республикам.

Во вторник, 22 февраля, в пресс-службе Смольного опубликовали совместное заявление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя Законодательного собрания Александр Бельский  в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Мы полностью поддерживаем решение президента Российской Федерации о признании независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской народной республики.

сказано в заявлении

Губернатор и председатель ЗакСа отметили, что признание ДНР и ЛНР является прямым следствием информационной и военной эскалации напряженности со стороны Украины и поддерживающих ее западных держав.

Также в заявлении было отмечено, что город окажет республикам необходимую помощь.

Фото: Pexels

Теги: губернатор, законодательное собрание, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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