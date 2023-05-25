  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошлой неделе в Петербурге снизилась на 6%
Сегодня, 15:26
110
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошлой неделе в Петербурге снизилась на 6%

0 0

А прививки поставили почти 1,5 млн человек (391,5 тыс. детей).

На прошедшей неделе в Петербурге и Ленобласти снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре 7 октября. 

Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (SARS-CoV-2, риновирусы, вирусы парагриппа). 

Пресс-служба Роспотребнадзора 

В городе заболевших стало на 5,7% меньше, а прививки поставили почти 1,5 млн человек (391,5 тыс. детей), что составляет 26,7% охвата населения. 

По области заболеваемость понизилась на 3,4%, привиты 350,9 тыс. жителей, в их числе 115,5 тыс. детей (17,8% охвата населения). 

Прививаться против гриппа необходимо ежегодно, поскольку каждый год состав вакцины обновляется в соответствии с прогнозом ВОЗ об актуальных штаммах гриппа на предстоящий год. Лучшее время для вакцинации от гриппа – период с сентября по ноябрь. 

Пресс-служба Роспотребнадзора 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге завершат переоснащение всех поликлиник к концу года. 

Фото: unsplash (Mathurin NAPOLY / matnapo) 

Теги: грипп и орви, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии