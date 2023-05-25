Заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошлой неделе в Петербурге снизилась на 6%

А прививки поставили почти 1,5 млн человек (391,5 тыс. детей).

На прошедшей неделе в Петербурге и Ленобласти снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре 7 октября.

Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (SARS-CoV-2, риновирусы, вирусы парагриппа). Пресс-служба Роспотребнадзора

В городе заболевших стало на 5,7% меньше, а прививки поставили почти 1,5 млн человек (391,5 тыс. детей), что составляет 26,7% охвата населения.

По области заболеваемость понизилась на 3,4%, привиты 350,9 тыс. жителей, в их числе 115,5 тыс. детей (17,8% охвата населения).

Прививаться против гриппа необходимо ежегодно, поскольку каждый год состав вакцины обновляется в соответствии с прогнозом ВОЗ об актуальных штаммах гриппа на предстоящий год. Лучшее время для вакцинации от гриппа – период с сентября по ноябрь. Пресс-служба Роспотребнадзора

Фото: unsplash (Mathurin NAPOLY / matnapo)