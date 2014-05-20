Названы победители кинофестиваля "Послание к человеку" в Петербурге

Гран-при получил Игорь Елуков с фильмом "Поля падения".

В Санкт-Петербурге завершился 35-й международный кинофестиваль "Послание к человеку". Церемония закрытия прошла на Новой сцене Александринского театра, где были названы имена победителей.

Главный приз "Золотой Кентавр" за лучший фильм получил режиссер Игорь Елуков за картину "Поля падения". Приз почетного президента фестиваля Михаила Литвякова присудили Лиде Канашовой за фильм "Приключение реального Самурая в мире катастроф". В фестивале приняли участие фильмы из 43 стран. Фестиваль, стартовавший 19 октября, представил зрителям 96 фильмов в специальных программах. В течение недели петербуржцы могли увидеть лучшие работы современного документального кино, включая премьерные показы и фильмы — победители международных киносмотров.

Специальный приз Ленинградской федерации профсоюзов за лучший документальный фильм о человеке труда вручили режиссеру Инне Кудрявцевой за картину "Счастье". Всего в рамках конкурсных программ фестиваля вручили девять наград.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга