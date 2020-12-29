В Городском театре перенеслись в Средневековье

Зрители Городского театра на Литейном отправились в путешествие в средневековую Фландрию. Отважный и озорной Тиль Уленшпигель стал главным героем спектакля режиссера Федора Климова.

Лейтмотивом постановки является посыл: каждый человек должен начинать с себя, уметь нести ответственность, в первую очередь, за свою жизнь. На примере фламандцев актеры стремятся передать дух свободы, борьбы за справедливость и стремление к миру.

Я прочитал роман, мне его Иван Владимирович Латышев, известный артист и режиссер, посоветовал. Мне очень понравилась история. Во-первых, Костер прекрасно пишет, с потрясающим юмором. Это такие легенды, которые цепляются друг за друга. Эту историю мне хотелось брать на курс, чтобы это был массовый, большой спектакль на большой сцене, 30 человек! режиссер Федор Климов

Несмотря на большое количество героев романа, в постановке приняли участие лишь 10 актеров. В каждой сцене они перевоплощались в разных по характеру, значению, духовным ценностям персонажей.

Действие разворачивается во времена царствования короля Филиппа II и католической церкви. Жители Фландрии участвуют в революции против испанских феодалов-карателей. "Да здравствует гёзе!" — призывает Тиль Уленшпигель сражаться за свой народ. Ему помогают не только верный друг Ламме, но и мистический символ правосудия — Сова.

Начинается спектакль с Совы. Это олицетворение такого существа, которое пытается добиться справедливости в этом мире и заглянуть в глубь каждого человека. исполнительница роли Совы, Каталины Екатерина Карманова

Звуки контрабаса и фольклорные песни в исполнении самих актеров передают средневековую эпоху и эмоциональное состояние героев. Актеры вдохновлялись преданиями и образами нидерландской живописи и музыки, изучали исторический текст Шарля де Костера и другие легенды .

Для актера каждая новая роль — это неповторимый опыт погружения в личность героя и его историю.

Стать шутом, стать озорным парнем с хитрым глазом и всё время с шуткой на языке, которая вот-вот вырвется — это мне не совсем свойственно. И вот эту трусость свою внутри приходилось раз за разом обыгрывать и побеждать, чтобы дотянуться до Уленшпигеля. Почему он герой? Потому что в нём есть всё. В нем есть эта вера и тяга к справедливости. исполнитель роли Тиля Уленшпигеля Федор Федотов

Если вы еще не знаете фразу "Пепел Клааса стучит в моем сердце", то на сцене вас ждет одно из интереснейших приключений.

Видео: Piter.TV