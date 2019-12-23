Последний спектакль Городского театра перед возрождением. Репортаж Piter.TV

Петербургский Городской театр объявил о закрытии этим летом, и до последнего и сами артисты не надеялись на лучший исход.

Городской театр 19 декабря провел свой последний спектакль, но закончился он довольно неожиданно. Полгода назад артисты рассказали, что проект закрывается из-за недостатка финансирования.



В конце вечера зрителей ждал сюрприз – театр объявил о том, что все-таки будет жить.

"Очень многие наши коллеги написали письма в нашу поддержку, а зрители создали петицию, и все эти бумаги оказались на столе главы комитета по культуре. И он, понимая всю эту ситуацию, понимая, что городу жалко нас терять, предложил нам очень значительную финансовую помощь". Наталия Лапина, художественный руководитель Городского театра

Пока творческий процесс поставили на паузу, которая продлится несколько месяцев. У театра, по словам худрука, появилась перспектива встать на профессиональные рельсы и стать государственным.



Объявление о сохранении Городского театра стало приятной неожиданностью для зрителей и почитателей творчества трупы.

"Я до последнего не верила, что ребята закрываются, потому что они невероятные. Сегодня я была на втором спектакле, и второй раз потрясающие эмоции. Они настолько настоящие, очень самобытные!".



Алина, зритель



Городской театр основали выпускники РГИСИ в 2016 году. Однако 13 июня 2019 года они объявили о закрытии.

Фото, видео: Piter.TV