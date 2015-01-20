  1. Главная
Горница Деда Мороза заработала в Ленобласти
Сегодня, 17:00
Первыми в гости прибыли школьники из Северной столицы.

В Центре русской культуры "Усадьба Богословка" во Всеволожском районе Ленобласти заработала горница Деда Мороза. Резиденция уже украшена к Новому году, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Первыми в гости прибыли школьники из Северной столицы. Для них, конечно же, устроили встречу с Дедом Морозом. Кроме того, был представлен кукольный спектакль об истории Рождества, а также проведен мастер-класс по украшению елочного шара старинной народной мезенской росписью. 

Мезенская роспись – такая вот интересная, на белом фоне красно-черное изображение. Появилась в XV веке, и что интересно, этим занимались охотники. 

Елена Иванова, мастерица 

В горницу Деда Мороза может попасть любой желающий по записи. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

