Горница Деда Мороза заработала в Ленобласти

В Центре русской культуры "Усадьба Богословка" во Всеволожском районе Ленобласти заработала горница Деда Мороза. Резиденция уже украшена к Новому году, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Первыми в гости прибыли школьники из Северной столицы. Для них, конечно же, устроили встречу с Дедом Морозом. Кроме того, был представлен кукольный спектакль об истории Рождества, а также проведен мастер-класс по украшению елочного шара старинной народной мезенской росписью.

Мезенская роспись – такая вот интересная, на белом фоне красно-черное изображение. Появилась в XV веке, и что интересно, этим занимались охотники. Елена Иванова, мастерица

В горницу Деда Мороза может попасть любой желающий по записи.

