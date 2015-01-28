  1. Главная
Петербуржцы продолжают выбирать лучших на рынке недвижимости
19 августа, 15:43
До конца августа горожане могут проголосовать за любимые компании и проекты в конкурсе "Доверие потребителя – 2025". На сегодняшний день уже подано более 20 тысяч голосов, рассказал портал "Строительный Петербург"

В списке участников – 230 компаний и объектов, среди которых банки, строительные фирмы, агентства недвижимости и управляющие организации. Конкурс охватывает 25 номинаций, в том числе жилые комплексы, апартаменты и загородные проекты.

Голосование продлится до 31 августа на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru. Затем организаторы проверят итоги и добавят оценки экспертного жюри. В финал выйдут по пять компаний в основных категориях и по три проекта среди жилых комплексов и апартаментов.

Фото: Piter.tv

