Петербуржцы продолжают выбирать лучших на рынке недвижимости

В списке участников – 230 компаний и объектов, среди которых банки, строительные фирмы, агентства недвижимости и управляющие организации.

До конца августа горожане могут проголосовать за любимые компании и проекты в конкурсе "Доверие потребителя – 2025". На сегодняшний день уже подано более 20 тысяч голосов, рассказал портал "Строительный Петербург".

В списке участников – 230 компаний и объектов, среди которых банки, строительные фирмы, агентства недвижимости и управляющие организации. Конкурс охватывает 25 номинаций, в том числе жилые комплексы, апартаменты и загородные проекты.

Голосование продлится до 31 августа на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru. Затем организаторы проверят итоги и добавят оценки экспертного жюри. В финал выйдут по пять компаний в основных категориях и по три проекта среди жилых комплексов и апартаментов.

Фото: Piter.tv