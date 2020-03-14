В Петербурге продолжается голосование за участников конкурса "Доверие потребителя"

Конкурс, учрежденный в 2008 году, является единственным независимым мероприятием на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, где победителей выбирают сами потребители.

Интернет-голосование в рамках конкурса "Доверие потребителя" продолжается и продлится до 31 августа. В этом году в конкурсе участвуют 177 участников в 20 номинациях, включая строительные компании, риелторские агентства, банки, управляющие компании и проекты жилой недвижимости. Голосование проходит на сайтах конкурса, отметил портал "Строительный Петербург".

В финал выйдут пять компаний и три проекта, набравшие наибольшее количество голосов. За соблюдением правил следит оргкомитет, который проводит регулярные проверки, чтобы исключить накрутку голосов. В случае нарушений голоса аннулируются, а участники могут быть дисквалифицированы.

Конкурс, учрежденный в 2008 году, является единственным независимым мероприятием на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, где победителей выбирают сами потребители. Учитываются также мнения профессиональных экспертов. Победители будут объявлены в феврале 2025 года на торжественной церемонии.

Фото: официальный сайт конкурса "Доверие потребителей"