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В Петербурге продолжается голосование за участников конкурса "Доверие потребителя"
Сегодня, 11:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге продолжается голосование за участников конкурса "Доверие потребителя"

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Конкурс, учрежденный в 2008 году, является единственным независимым мероприятием на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, где победителей выбирают сами потребители.

Интернет-голосование в рамках конкурса "Доверие потребителя" продолжается и продлится до 31 августа. В этом году в конкурсе участвуют 177 участников в 20 номинациях, включая строительные компании, риелторские агентства, банки, управляющие компании и проекты жилой недвижимости. Голосование проходит на сайтах конкурса, отметил портал "Строительный Петербург".

В финал выйдут пять компаний и три проекта, набравшие наибольшее количество голосов. За соблюдением правил следит оргкомитет, который проводит регулярные проверки, чтобы исключить накрутку голосов. В случае нарушений голоса аннулируются, а участники могут быть дисквалифицированы.

Конкурс, учрежденный в 2008 году, является единственным независимым мероприятием на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, где победителей выбирают сами потребители. Учитываются также мнения профессиональных экспертов. Победители будут объявлены в феврале 2025 года на торжественной церемонии.

Фото: официальный сайт конкурса "Доверие потребителей"

Теги: доверие потребителя, конкурс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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