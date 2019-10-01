Ребенок выпал из окна на Ленинском проспекте

Мальчик проживает на втором этаже.

Двухлетний малыш попал в больницу после падения из окна на Ленинском проспекте. Как узнал Piter.tv, это произошло в субботу, 23 июля.

Мальчик, которому скоро исполнится 2 года, поступил в больницу №1 в тяжелом состоянии. По предварительным данным, он выпал из окна на втором этаже дома №129/5. Предположительно, это произошло по недосмотру родителей.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и другие травмы. За жизнь и здоровье малыша борются медики.

Комитет по здравоохранению напоминает, что, если в доме маленький ребенок, окна необходимо открывать лишь в режиме микро- или фронтального проветривания. Случаи падения учащаются в знойную погоду.

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Фото: Piter.tv