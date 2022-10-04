Глава Армянской Апостольской Церкви в России посетил Северную столицу

Архиепископу Езрасу исполнилось 65 лет.

Сегодня в церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге состоялась встреча губернатора города Александра Беглова с главой Армянской Апостольской церкви и Патриаршим экзархом в России архиепископом Езрасом. Мероприятие прошло на фоне 65-летия главы Ново-Нахичеванской епархии, – рассказали в пресс-службе Смольного.

В рамках события также прошла встреча губернатора с армянской общиной. Александр Беглов поздравил архиепископа с юбилеем, а также поблагодарил армян Санкт-Петербурга за содействие в гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений в городе.

С момента основания Петербурга армянская община играет важную роль в его развитии. Представители армянского народа внесли большой вклад в науку, культуру, экономику и промышленность Северной столицы. Наши отношения основаны на уважении и культурном диалоге. Нас объединяют общие ценности, взаимное уважение и стремление к созиданию. Уверен, что дружба наших народов будет крепнуть. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Беглов также вручил Езрасу Почетную грамоту за личный вклад в укрепление мира и согласия в России и Петербурге. В свою очередь Глава Армянской Апостольской церкви поблагодарил власти и жителей Северной столицы за поддержку и внимание к нуждам церкви.

Мы все стремимся быть достойными наследниками наших великих предков, создавших замечательный город - наш общий дом, где в мире, комфорте и согласии живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Армянская община признательна правительству города за поддержку и внимание к нашим нуждам. Езрас, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви

Ранее мы рассказывали, что прямая линия с губернатором Петербурга состоится 12 декабря на странице градоначальника во "ВКонтакте" и на телеканале "Санкт-Петербург".

Фото: Администрация Санкт-Петербурга