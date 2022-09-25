В Ленобласти из-за гибели подростка в доме культуры директрису приговорили к принудительным работам

В июле 2022 года 13-летний подросток взялся рукой за металлическую лестницу и получил электротравму, от которой скончался на месте происшествия.

В Подпорожском районе Ленинградской области директор дома культуры признана виновной в халатности, повлекшей гибель несовершеннолетнего. Об этом рассказали в СК по 47 региону.

Суд вынес приговор директрисе МБУК "Важинское клубное объединение". Она признана виновной в совершении преступления по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, директриса своевременно не выявила и не устранила повреждение электропроводки. Из-за этого находящаяся в доме культуры металлическая лестница оказалась под действием электрического напряжения.

В июле 2022 года 13-летний подросток взялся рукой за металлическую лестницу и получил электротравму, от которой скончался на месте происшествия.

Суд назначил подсудимой наказание в виде принудительных работ на срок 2 года и 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработной платы, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на 2 года .

На 4 года был отправлен в колонию мужчина, избивший знакомого в Павловске.

Фото: Piter.tv