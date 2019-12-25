Названы населенные пункты Ленобласти с новыми случаями заболевания коронавирусом

Больше всего заболевших за сутки во Всеволожске.

За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 163 новых случаев заболевания COVID-19. Оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал список населенных пунктов, в которых выявили больных. Бокситогорский район: Бокситогорск - 1, Большой Двор Бокситогорский район - 1 Волосовский район: Волосово - 1, Каложицы - 1, Кикерино - 1, Терпилицы - 3, Клопицы - 1 Волховский район: Волхов - 5, Колчаново - 1, Новая Ладога - 2 Всеволожский район: Всеволожск - 10, Мурино - 8, Кудрово - 8, Щеглово - 1, Сертолово - 2, Старая - 5, Токсово - 1, Старая Пустошь - 1, Бугры - 2, СНТ Грузино - 1, Лесколово - 1 Выборгский район: Выборг - 7, Рощино - 3, Селезнево - 1, Поляны - 2, Каменногорск - 1, Соколинское - 2, Семиозерье - 1, Лосево - 2, Ленинское - 1 Гатчинский район: Гатчина - 6, Тайцы - 1, Суйда - 3, Никольское, "Больница № 1 им. П.П. Кащенко"- 3, Малые Колпаны - 1, Новый, Свет - 3, Сяськелево - 1, Парицы - 1 Кингисеппский район: Кингисепп - 5, Куровицы - 2, Вистино - 1, Веймарн - 1

Кириши - 4 Киришский район: Глажево - 1 Кировский район: Кировск - 1, Отрадное- 2, Синявино - 1 Лодейнопольский район: Лодейное Поле - 3, Доможирово - 1 Ломоносовский район: Русско-Высоцкое - 2, Новогорелово - 1, Иннолово - 1, Горбунки - 2, ДНП Солнечный - 1 Лужский район: Луга - 3, Дзержинского - 1 Подположский район: Вознесенье - 1 Приозерский район: Приозерск - 4, Сосново - 1, Саперное - 1, Кривко - 2, Ромашки - 1, Запорожское - 1 Сланцевский район: Сланцы - 4, Старополье - 1 Тихвинский район: Тихвин - 8 Тосненский район: Тельмана - 4, Никольское - 2, Ульяновка - 1, Федоровское - 1, Аннолово - 1, Шапки - 1.