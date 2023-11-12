На станции Гатчина-Товарная-Балтийская сошли 6 вагонов

Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода грузовых вагонов в Ленинградской области.

По предварительным данным, 14 ноября на железнодорожных путях станции Гатчина-Товарная-Балтийская произошел сход шести вагонов грузового поезда. Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет.

Проводятся восстановительные работы. Причины схода устанавливаются.

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Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура