На станции Гатчина-Товарная-Балтийская сошли 6 вагонов

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода грузовых вагонов в Ленинградской области.
По предварительным данным, 14 ноября на железнодорожных путях станции Гатчина-Товарная-Балтийская произошел сход шести вагонов грузового поезда. Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет.
Проводятся восстановительные работы. Причины схода устанавливаются.
Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.
Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все