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На станции Гатчина-Товарная-Балтийская сошли 6 вагонов

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Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет. 

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода грузовых вагонов в Ленинградской области.

По предварительным данным, 14 ноября на железнодорожных путях станции Гатчина-Товарная-Балтийская произошел сход шести вагонов грузового поезда. Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет. 

Проводятся восстановительные работы. Причины схода устанавливаются.

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Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: гатчина-товарная-балтийская, сход вагонов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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