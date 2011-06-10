От гараж-сейла до премьеры: в Петербурге собирают средства на новый спектакль для подростков

В Санкт-Петербурге пройдёт масштабное благотворительное мероприятие, которое объединит звезд кино, школьников и желающих помочь.

В пространстве Vokzal 1853 21 февраля пройдет благотворительный гараж-сейл и детская ярмарка, средства от которых направят на постановку спектакля "Лето" первого в Петербурге независимого театра для подростков "Театральный проспект 27". Событие объединит творческих деятелей, школьников и желающих помочь.

Как рассказали организаторы мероприятия, проект направлен на благотворительность, осознанное потребление и вовлечение молодежи в культурные мероприятия. Инициативу поддержали известные артисты такие, как Сергей Безруков, Эльдар Калимулин и другие представители творческого сообщества.

На гараж-сейл будут представлены уникальные лоты: книга о Есенине с автографом Безрукова, авторская репродукция Эдмунда Шклярского с подписью, персональная экскурсия по "Петербургу Балабанова" от Марии Милютиной. Кроме того, организаторы собирают одежду для подростков. Некоторые вещи будут направлены в центры помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Программа 21 февраля:

12:00-16:00 – Звездный гараж-сейл

Совместно с магазином "Спасибо!" будет организована продажа личных вещей артистов и вещей из благотворительных магазинов "Спасибо!".

16:00–19:00 – Подростковая ярмарка

Ученики школы №619 и лицея №280 и других школ представят товары собственного производства (hand-made), выручка от которых пойдет на создание спектакля.

Премьера спектакля "Лето" режиссера Дмитрия Мулькова запланирована на 28 февраля, 1, 2, 3, 4 марта и пройдет на сцене театра "Театральный проект 27". Постановка расскажет о беззаботном лагерном лете и взрослении, которое начинается там, где заканчивается каникулы.

Фото: Театральный проект 27