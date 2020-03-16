Ностальгическая драма "Лето" режиссёра Дмитрия Мулькова

Для зрителей старше 12 лет.

Спектакль является ностальгической драмой / солостальгией и рассказывает о 14-летней девочке Лизе, которая, несмотря на наличие всех жизненных удобств, такие как дом, школа и семья, чувствует себя неуютно в условиях серых будней и холодной зимы. Не в силах справиться с давлением реальности, Лиза решается на побег. Её путь лежит туда, где она когда-то была по-настоящему счастлива — в летний лагерь, где прошлым летом она обрела друзей и пережила первую любовь. Девочка надеется, что возвращение в это место поможет ей вновь почувствовать себя счастливой.

Новый спектакль будет полезно увидеть, как подросткам, так и их родителям. Он исследует темы бегства от реальности, столкновения с прошлым и непростого перехода во взрослую жизнь.

За его создание отвечает проверенная команда, подарившая зрителям хит прошлых сезонов – "Ключ от 505-й", отмеченный многочисленными наградами, включая трехкратное лауреатство на фестивале "Арлекин", участие в VII Большом Детском фестивале и во многих других. Режиссерское кресло вновь занял Дмитрий Мульков, один из самых востребованных молодых постановщиков, мастерски работающий с юной аудиторией. Автором пьесы является Лара Бессмертная, а музыкальное оформление создал Андрей Платонов.

Чтобы лучше погрузиться в сюжет спектакля создатели уже выложили на сайте театра интерактивную карту лагеря, куда так хотела вернуться Лиза. На карте обозначены различные места, на которые можно нажать и интересно повзаимодействовать с сайтом.

Независимый театр "Театральный проект 27" предлагает стать соавторами "Лета", внести свой вклад в создание важного и честного высказывания, поддержать кампанию можно здесь.

Где: Театральный проект 27

Премьерные показы:

28 февраля (сб) — 14:00

1 марта (вс) — 15:00, 19:00

2 (пн), 3 (вт) и 4 (ср) марта — 19:00

Продолжительность: 2 часа (без антракта)

Фото: Театральный проект 27