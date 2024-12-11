В Смольном до конца года запретили публиковать фото и видео работы ПВО

Кроме того, до 31 декабря нельзя использовать в городе беспилотные воздушные суда.

В Смольном запретили до конца 2025 года публиковать фото и видео работы ПВО в Петербурге. Соответствующее постановление накануне подписал градоначальник Александр Беглов.

Кроме того, до 31 декабря нельзя использовать в городе беспилотные воздушные суда. Однако разрешение на это могут получить органы власти, средства массовой информации и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Также исключением стали съемки фильмов и спортивные мероприятия.

Запрещена и публикация фото и видео с беспилотниками на территории Петербурга.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)