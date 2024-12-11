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В Смольном до конца года запретили публиковать фото и видео работы ПВО
Сегодня, 11:54
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В Смольном до конца года запретили публиковать фото и видео работы ПВО

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Кроме того, до 31 декабря нельзя использовать в городе беспилотные воздушные суда.

В Смольном запретили до конца 2025 года публиковать фото и видео работы ПВО в Петербурге. Соответствующее постановление накануне подписал градоначальник Александр Беглов. 

Кроме того, до 31 декабря нельзя использовать в городе беспилотные воздушные суда. Однако разрешение на это могут получить органы власти, средства массовой информации и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Также исключением стали съемки фильмов и спортивные мероприятия. 

Запрещена и публикация фото и видео с беспилотниками на территории Петербурга.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер) 

Теги: бпла, пво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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