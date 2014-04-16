Форум-выставка "Бьюти Питер" пройдет в Петербурге

Гостей ждут увлекательные мастер-классы, познавательные лекции, яркие презентации новинок и розыгрыш ценных подарков.

Уход за кожей после тридцати лет — это обязательная процедура или прихоть? Способен ли домашний массаж заменить салонные инъекционные методики? Возможно ли подобрать универсальную прическу, подходящую каждому типу лица? Получить исчерпывающие ответы на данные и многие другие актуальные вопросы посетители смогут 29 апреля на втором Форуме-выставке красоты и здоровья "Бьюти Питер", организованном издательским домом "Аргументы и факты". Мероприятие пройдет в просторном зале "Летний сад" гостиницы "Москва" (Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, дом 2), пишет spb.aif.ru.

Это единственная платформа в городе, где собираются ведущие специалисты индустрии красоты, известные блогеры, создатели косметических марок, а также обычные пользователи бьюти-услуг. Участники смогут изучить новейшие достижения индустрии, попробовать уникальные продукты и познакомиться с экспертами лицом к лицу.

Программа мероприятия рассчитана на весь день — с 10:00 до 19:00. Гостей ждут увлекательные мастер-классы, познавательные лекции, яркие презентации новинок и розыгрыш ценных подарков. Более двадцати пяти экспертов — дерматологов, стилистов, ведущих технологических разработчиков и основателей известных брендов — поделятся своими знаниями и опытом со всеми присутствующими.

Посещение форума бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Оно рассчитано как на профессиональных участников индустрии — мастеров салонов, продавцов и производителей, так и на широкий круг любителей ухода за внешностью, желающих разобраться в вопросах красоты, основываясь на проверенных фактах, а не мифах.

Фото: Unsplash (freestocks)