Петербургские фонтаны превратили в световые инсталляции

Классические городские достопримечательности оживляются новыми красками и создают уникальную праздничную атмосферу.

Фонтаны Петербурга, традиционно замолкающие осенью, нашли оригинальное применение в зимний период. Вместо привычных водных струй, они радуют глаз яркими световыми композициями, украшающими вечерние улицы города. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканал Санкт-Петербурга".

Хотя осенние месяцы знаменуются закрытием фонтанов, зимняя пора дарит горожанам и гостям новые впечатления: пустующие чаши украшают световые инсталляции, создающие особую атмосферу в холодное время года.

Светящиеся зимние фонтаны можно наблюдать по следующим адресам:

Манежная площадь, д. 56

Невский проспект, д. 56

Дворцовая набережная, д. 38

Московский проспект, д. 224

Московский проспект, д. 207

Московская площадь (маленькие чаши со стороны Московского проспекта)

Московский проспект, д. 165

Адмиралтейский проспект, д. 3

Площадь Ленина, д. 3

Видео: пресс-служба СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"