Фонтан холодной воды бьет из люка в Андреевском переулке

На месте работают специалисты Водоканала.

Фонтан холодной воды взмыл к небу на Андреевском переулке в Северной столице. Видеозаписью происшествия поделились в Telegram-канале "Мегаполис".

Журналисты также выяснили, что на месте работают специалисты Водоканала. Те в свою очередь сообщили, что в ходе обследования выявили вытекание из колодца пожарного гидранта на магистрали диаметров 400 мм. В настоящий момент специалисты предприятия пытаются локализовать вытекание.

Ранее мы сообщали, что мастер по ремонту украл у хозяев квартиры на Магнитогорской 3 млн рублей.

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