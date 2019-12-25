Число финансово грамотных жителей Санкт-Петербурга за год выросло на 8 п. п. и достигло 54%

В целом по России Финансово грамотными себя считают почти две трети жителей страны.

Больше половины (54%) петербуржцев считают себя финансово грамотными. Таковы результаты опроса, который провела компания СберСтрахование. Причём число респондентов, высоко оценивающих собственные навыки обращения с деньгами, выросло на 8 процентных пунктов — год назад их было 46%.

О желании улучшить свои знания сообщила четверть респондентов из Санкт-Петербурга. В основном им хотелось бы лучше разбираться в кредитовании (57%), условиях ипотеки (31%), инвестировании (29%) и банковских вкладах (25%).

Под финансовой грамотностью большинство петербуржцев понимают умение распознавать мошенничество (72%). Причём 90% считают, что способны это делать. Не менее важна, по мнению участников опроса, способность вести личный и семейный бюджет — так ответили 60%. Навыки инвестирования отметили 36%.

Грамотно распоряжаться своими доходами и расходами умеют 73% опрошенных, копить и создавать финансовую подушку — 61% респондентов, а каждый пятый (21%) заявил, что разбирается в налогах.

Большинство участников опроса рассказали, что следят за своими тратами (64%), но четверть петербуржцев признались, что не ведут бюджет вовсе.

Участники опроса также поделились, откуда получают знания о финансах. Большая часть опрошенных (87%) читают книги и профильные СМИ — за прошедший год этот показатель вырос на 49 п.п. В то время как 33% респондентов просматривают специализированные блоги и соцсети.

Статистика показывает рост финансово подкованных петербуржцев, и эта позитивная динамика не может не радовать, особенно с точки зрения умения распознавать мошенничество. Кроме того, 83% жителей Северной столицы имеют банковские вклады, это отражает зрелость подхода людей к управлению финансами и говорит о формировании культуры разумного планирования. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

В целом по России Финансово грамотными себя считают почти две трети жителей страны (64%). Уверенность в собственных знаниях выросла в среднем на 9 процентных пунктов — год назад их было 55%. Москвичи, как и петербуржцы, оказались весьма самокритичными — лишь 49% респондентов соответственно сочли себя финансово грамотными. Наименее подкованными в этом вопросе себя считают в Казани (44%) и Екатеринбурге (47%).

Выше всего собственную финансовую грамотность оценили жители Оренбурга (97%), Владивостока (89%), Иркутска (88%), Астрахани (87%) и Красноярска (84%). Грамотными в финансовом плане себя чаще всего называют люди в возрасте 18–30 лет (73%), а реже всего — респонденты старше 60 лет (56%). Тем не менее за год доля представителей старшего поколения, подкованного в управлении финансами, подросла на 7 п. п.

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