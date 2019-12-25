Названы финалисты конкурса "Доверие потребителя-2025"

В финал вышли 84 участника.

Стали известны итоги первого этапа XVIII общественного независимого конкурса "Доверие потребителя-2025" среди профессиональных участников рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Потребители голосовали с мая по август 2025 года. За 233 участника с мая по август 2025 года было отдано 43,5 тысяч голосов. В финал в 25-ти номинациях вышли 84 участника. Со списком финалистов можно ознакомиться на портале "Строительный Петербург".

В ближайшее время оргкомитет конкурса "Доверие потребителя" сформирует график объездов объектов финалистов и группу экспертов, подготовит анкетирование номинантов, проведёт инструктаж "тайных покупателей" по проверке отделов продаж компаний. Конкурсная документация от финалистов принимается до 20 сентября 2025 года.

А уже 18 ноября состоится заседание Экспертного совета конкурса, где финалисты выступят с презентациями и ответят на вопросы экспертов.

Фото: Piter.tv