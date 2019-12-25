В Ленобласти прошел фестиваль "Дым над водой"

Одна из идей "Дыма над водой" – стирать границы между жанрами и поколениями.

В Приоратском парке Гатчины 5 сентября прошел девятый музыкальный фестиваль "Дым над водой". Программа развернулась на двух площадках.

На малой сцене возле Приоратского дворца Филармония для детей и молодежи представила спектакль "Детки в клетке", здесь же звучали "Карнавал животных" Сен-Санса и концерт для вибрафона под управлением Варвары Никитиной. Группа ФДМ "Супермотив" показала сказку "Синица" по одноименному произведению Алексея Толстого.

На большой сцене симфоническая музыка сменялась роком. Главным событием вечера стал гала-концерт, в котором Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии под управлением Михаила Голикова объединился с солистами и балетной труппой ФДМ. Тут встретились академическая музыка, опера, эстрада, музыка кино и рок.

Одна из идей "Дыма над водой" – стирать границы между жанрами и поколениями. В этом году отдельная тема – 100-летие Александра Зацепина. В следующий раз фестиваль проведут в год 100-летия Ленобласти в Гатчине.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия