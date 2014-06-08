Сбер приглашает в Город улиц: фестиваль уличной культуры СберСпот в Санкт-Петербурге стартует 23 августа

Теперь площадки фестиваля — не только зоны для любителей экстрима, но и классные локации для встреч с друзьями.

Шесть крупнейших российских городов в этом году примут фестиваль уличной культуры СберСпот. Из фестиваля для любителей экстрима он вырос в мероприятие для всех и стал ещё зрелищнее.

Фестиваль стартует 23 августа в Санкт-Петербурге на мосту Бетанкура. Уже через неделю (30 августа) он переместится в Екатеринбург, затем — в Нижний Новгород (6 сентября), Москву (13 сентября), Казань (20 сентября) и Краснодар (27 сентября).

Участников ждут любительские соревнования в уличных видах спорта и крутые призы от Сбера и партнёров; фотобудки, где можно запечатлеть самые яркие эмоции; вендинговые автоматы с маленькими, но приятными фичами; зона стрит-художников, мерчи, выступления известных диджеев и музыкантов и многое другое — всё это позволит сделать август и сентябрь незабываемыми. А те, кто посетят все шесть площадок в разных городах, получат мощный заряд энергии до следующего лета.

Не заблудиться в Городе улиц помогут яркие указатели. За выполнение заданий положены фишки и жетоны, чтобы расплачиваться ими на месте. Их можно получить за подписку, подключение программы лояльности СберСпасибо, прохождение викторины на знание стрит-культуры, знание "голосов улиц" (звуки светофора, метро, пробок, фонтанов и так далее).

Любителей стрит-арта ждёт Бульвар Кандинского — на нём каждый сможет попробовать себя в роли художника, посетить мастер-классы и повторить картины, созданные нейросетью Kandinsky, принять участие в состязаниях и создать творческий шедевр по заданиям, сгенерированным нейросетевой моделью Сбера GigaChat.

Помимо игровых и развлекательных элементов фестиваль несёт и просветительскую функцию: по QR-коду ребята смогут узнать, что такое образовательный кредит с господдержкой и как его получить, как копить и инвестировать.

Кроме того, в городах, где будет проходить фестиваль, будут созданы 10 муралов в коллаборации с нейростью Kandinsky и современными художниками.

Фото: Piter.tv