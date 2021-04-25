На фасаде Нарышкина бастиона зрители увидели путь развития визуальных искусств: от наскальной живописи до искусственного интеллекта.

В Петропавловской крепости завершился фестиваль "Чудо света", который проходил со 2 по 4 ноября. Крепостные сооружения стали гигантским полотном для демонстрации захватывающих видеоинсталляций.

Чем вдохновлялись? Ну, конечно же, архитектурой самого бастиона, потому что у него очень интересная форма. Она очень узкая, из-за этого чем-то созвучна с Эрмитажем. И нам пришлось, конечно же, вдохновиться самым святым в нашем городе. И мы отправились в Эрмитаж постигать, что же там есть. И впервые узнал, что там, кстати, есть про Египет. Никогда не был в подвалах Эрмитажа. И все это есть и на нашей анимации. Василий Олежко, технический директор

В этом году проект был посвящен направлению "Pro Искусство". Главной темой стала русская культура, а также легенды и мифы Северной столицы. На архитектурных объектах крепости оживали трехмерные копии полотен знаменитых живописцев, цитаты из классической литературы, а всю эту магию дополнила музыка.

На фасаде Нарышкина бастиона зрители увидели путь развития визуальных искусств: от наскальной живописи до искусственного интеллекта. В рамках фестиваля были представлены 16 композиций, которые украшали более 1200 метров крепостных стен. Мультимедийные художники при их разработке использовали инновационное световое и лазерное оборудование.

Главная сложность – найти, наверное, какие-то элементы, подходящие этому всему, и собрать из них некоторую картину, некоторое единое целостное полотно. А по дороге, тестируя какие-то идеи, потому что, опять же, мы работаем с архитектурой, и это когда ты делаешь некоторую ставку на то, что вот это может сработать, а вот это здесь нет. И ты начинаешь как-то примерять эти идеи, отсекать эти идеи. Евгений Матвеев, арт-директор

Это ежегодное для Санкт-Петербурга событие проводится с 2016 года и не раз удостаивалось похвалы от профессионалов. Так, в 2021 году фестиваль попал в "Книгу рекордов России" за самую длинную светопроекцию в стране.

Видео: Piter.tv