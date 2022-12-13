В Монрепо фестивалем отметят цветение сирени

Праздник начнется на Лесной сцене парка.

Музей-заповедник "Парк Монрепо" 3 июня приглашает жителей Ленинградской области и гостей региона на семейный фестиваль "Сиреневый день".

Праздник начнется на Лесной сцене парка, где посетителей ждут мастер-классы, фото-зона, выставки ароматов сирени и мастер-класс по созданию сиреневого аромата.

В 12:30 Выборгский театр драмы и кукол "Святая крепость" покажут спектакль "Цветик – семицветик" по мотивам сказки Валентина Катаева, а в 13:30 хранитель "Монрепо" Марина Сметанкина проведет экскурсию в плодовом саду.

С 14:00 стартует программа для самых юных посетителей парка.

Фото: администрация Ленобласти