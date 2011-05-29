Фестиваль "Площадь Искусств" пройдет Санкт-Петербургской филармонии с 13 по 25 декабря

Откроется фестиваль выступлением заслуженного академического симфонического оркестра России под руководством художественного руководителя и главного дирижера филармонии Николая Алексеева.

Завтра, 13 декабря, в Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича начнётся XXV Международный зимний музыкальный фестиваль "Площадь Искусств", основателем которого выступил знаменитый дирижёр Юрий Темирканов. Мероприятие продлится до 25 декабря. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Программа юбилейного фестиваля особое внимание уделяет наследию великого русского композитора Дмитрия Шостаковича, именем которого названа филармония. В следующем году в культурной столице пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 120-летию со дня его рождения.

Откроется фестиваль выступлением заслуженного академического симфонического оркестра России под руководством художественного руководителя и главного дирижера филармонии Николая Алексеева. Специальным гостем вечера станет известный пианист, народный артист России Денис Мацуев, исполнивший вместе с оркестром Первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена и Четвёртую симфонию Иоганнеса Брамса.

Подробную афишу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте Санкт-Петербургской филармонии.

