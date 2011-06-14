Юбилейный 10-й фестиваль "Хороводы России" начался в Петербурге

Особенностью праздника в культурной столице являются нестандартные форматы.

Петербург стал центром юбилейного десятого фестиваля "Хороводы России", одновременно начавшегося в ста городах России и некоторых соседних странах, информирует телеканал "Санкт-Петербург".

В мероприятиях участвуют тысячи людей, собирающихся на улицах и площадях, объединяясь в традиционные хороводы, олицетворяющие дружбу, единство и общее самосознание нации.

Особенностью праздника в культурной столице являются нестандартные форматы. Например, на улице Некрасова участники устроили оригинальный хоровод прямо на крыше здания. Путешествующие хороводы пройдут в разные районы города: близ Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Александровского театра и знаменитой Дворцовой площади.

Главным событием станет торжественный вечер в Таврическом саду, намеченный на 18:00. Там зрителей ждёт праздничная атмосфера и оригинальная концепция — организаторы анонсировали необычный "хороводный рейв".

Фото: Фестиваль "Хороводы России" (©АНО ПРКОСИ "Со-творение")