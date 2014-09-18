В Петропавловской крепости состоится семейный фестиваль "День археолога"

Посетители смогут примерить роль настоящих археологов, поучаствовать в тематических мероприятиях и совершить увлекательное виртуальное путешествие в эпоху XVIII столетия.

Петропавловская крепость примет семейный праздник "День археолога", который состоится с 15 по 16 августа, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Каждый год в Северной столице проводят сотни исследовательских раскопок, связанных со строительством, реконструкцией исторических объектов и прокладыванием инженерных сетей. Посетители смогут примерить роль настоящих археологов, поучаствовать в тематических мероприятиях и совершить увлекательное виртуальное путешествие в эпоху XVIII столетия.

Программа двухдневного фестиваля насыщенна разнообразыми событиями: гости посетят выставку "Петербург. Лето 1703 года" в Инженерном доме, примут участие в детских квестах, сыграют в настольные игры, послушают познавательные лекции и откроют для себя творчество эпохи Петра I на специальных творческих занятиях. Дополнительно в дни фестиваля на Соборной площади откроется выставка "Будни городского археолога".

Подробности программы можно посмотреть по ссылке.

Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга