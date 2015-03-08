На вокзалах Петербурга в фандоматы с начала года сдали более 23 тысяч бутылок

На вокзалах собирают пластиковые бутылки и алюминиевые банки.

Более 23 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок собрано с начала 2022 года с помощью фандоматов на вокзалах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Лидером по сбору стал Ладожский вокзал, где собрано почти 14 тысяч единиц вторсырья. На втором месте Балтийский вокзал – 4 тысячи штук; на третьем Московский вокзал – 3,1 тысячи штук.

На Витебском вокзале собрано 1,9 тысячи единиц, на Финляндском вокзале – 600 штук.

Фандоматы для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок были установлены на ОЖД в 2022 году – на пяти вокзалах Петербурга и Ленинградском вокзале Москвы.

Вся собранная тара сдается для дальнейшей переработки.

Фото: ОЖД