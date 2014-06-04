Спектакль "Еврейское счастье"

Еврейская семья выдает замуж любимую и единственную дочь. Все шло по плану, но выяснилось, что не хватает важной бумаги — их собственного свидетельства о регистрации брака. Герои пытаются вспомнить, была ли свадьба 25 лет назад... Пока глава семейства озадачен, жена решает, что она свободная женщина и начинает новую жизнь без рутины и обязанностей. Пользуясь ситуацией, она решается на различные авантюры и уходит с головой в беззаботную жизнь. Насладитесь искрометным юмором, тонкой иронией и сатирой.
Режиссёр: Нина Чусова. В ролях:
Рита (жена Эдуарда) – Татьяна Васильева
Фая Биренбойм (соседка) – Татьяна Орлова
Эдуард Борозовский (сантехник) – Сергей Маховиков / Игорь Письменный
Баля Кацман (работник кибуца) – Андрей Чадов / Максим Радугин
Роберт Кенол (жених Аллы) – Игорь Письменный /Игорь Ларин /Антон Фигуровский / Максим Радугин
Алла (дочь Риты и Эдуарда) – Авелина Квасова / Полина Некрасова
Фото: Театр "Миллениум"
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