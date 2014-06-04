Спектакль "Еврейское счастье"

Постановку покажут в ДК "Выборгский" 16 июля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Еврейская семья выдает замуж любимую и единственную дочь. Все шло по плану, но выяснилось, что не хватает важной бумаги — их собственного свидетельства о регистрации брака. Герои пытаются вспомнить, была ли свадьба 25 лет назад... Пока глава семейства озадачен, жена решает, что она свободная женщина и начинает новую жизнь без рутины и обязанностей. Пользуясь ситуацией, она решается на различные авантюры и уходит с головой в беззаботную жизнь. Насладитесь искрометным юмором, тонкой иронией и сатирой.

Режиссёр: Нина Чусова. В ролях:

Рита (жена Эдуарда) – Татьяна Васильева

Фая Биренбойм (соседка) – Татьяна Орлова

Эдуард Борозовский (сантехник) – Сергей Маховиков / Игорь Письменный

Баля Кацман (работник кибуца) – Андрей Чадов / Максим Радугин

Роберт Кенол (жених Аллы) – Игорь Письменный /Игорь Ларин /Антон Фигуровский / Максим Радугин

Алла (дочь Риты и Эдуарда) – Авелина Квасова / Полина Некрасова

Фото: Театр "Миллениум"