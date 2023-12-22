Посетителей ТЦ "Адмирал" и "Новой Голландии" эвакуировали

"Новая Голландия" работает в штатном режиме.

Вечером в среду, 27 марта, произошла эвакуация посетителей из торгового центра (ТЦ) "Адмирал", который расположен на Малой Морской улице в Петербурге. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Кроме того, сегодня также эвакуировали и гостей "Новой Голландии". По словам горожан, сотрудники пространства не знали, когда можно было вернуться. Предварительно, поступило ложное сообщение о минировании. С 19:30 "Новая Голландия" работает в штатном режиме.

Ранее по поручению губернатора Петербурга в городе усилили меры безопасности на объектах жизнеобеспечения, в общественном транспорте, местах скопления людей и социальных учреждениях. Кроме того, особый контроль осуществляется за местами проживания мигрантов.

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