С начала 2023 года Сбер профинансировал 20 проектов с эскроу на Северо-Западе

Из них 80% объёма (32 млрд рублей) приходится на Петербург с Ленобластью.

Северо-Западный банк Сбербанка в 2022 году увеличил количество финансируемых объектов строительства с эскроу на Северо-Западе более чем на 50% относительно 2021 года – это более 130 новых проектов, половина из них находится в Петербурге и Ленобласти (рост 55%).

За два первых месяца 2023 года банк профинансировал ещё более 20 проектов в СЗФО на 40 млрд рублей. Из них 80% объёма (32 млрд рублей) приходится на Петербург с Ленобластью.

Увеличилось и количество эскроу-счетов, открываемых в Сбербанке на территории СЗФО, в 2022 году – на 10% по сравнению с 2021 годом. Сейчас в региональном Сбере открыто около 40 тысяч счетов эскроу на общую сумму порядка 200 млрд рублей, в т.ч. на 160 млрд – в Северной столице и Ленобласти.

Схема финансирования строительства с помощью эскроу-счетов, обеспечивающих большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей, в обязательном порядке для большинства застройщиков используется с июля 2019 года. Суть в том, что строительная компания не получит деньги, пока не введёт дом в эксплуатацию. При этом источником финансирования строительства объекта являются не средства дольщиков, а банковский кредит – проектное финансирование.

Фото: Piter.tv