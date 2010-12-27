Школьников досрочно отпустили на весенние каникулы из-за массовой эпидемии

Эпидпорог превысил 63,5%

В минувшую среду Роспотребнадзор сообщил, что в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла эпидемического уровня. Врачи отметили, что городские больницы госпитализированы более 600 человек.

Однако очередная эпидемия означает, что школьники смогут отдохнуть от уроков и домашних заданий на несколько дней больше, чем это планировалось в рамках весенних каникул. Информацию о внеплановом отдыхе подтвердили и ведомстве

Эпидемия гриппа в Санкт-Петербурге: что известно

По состоянию на 21 марта в Петербурге порог заболеваемости Гриппом и ОРВИ был превышен на 63,5%. Самую большую группу заболевших составляют жители старше 15 лет. Среди них 85,6 % заболевших. Следом за ними идут школьники от 7 до 14 лет - 54,6%.

Эпидемиологи заявили, что в городе на Неве ожидаются вспышки так называемого "ямагатского вируса", а также "свиного гриппа". По наблюдениям специалистов, опасные вирусы придут в Россию из Европы, где с начала года зафиксировали 6528 случаев ямагатского и 671 свиного гриппа.

Опасность заключается в том, что в России еще не выработали вакцину против "ямагатского вируса", а это означает, что прививки от гриппа, сделанные более 46% жителям, не помогут избежать заражения. Однако врачи успокаивают – вирус B более легкий и менее опасный для жизни.

Стоит отметить, если вы еще не прошли вакцинацию, то в разгар гриппа ее делать крайне опасно. Прививаться необходимо минимум за 2-3 недели до эпидемии. В случае, если вы заметили у себя или у своего ребенка признаки заболевания, необходимо обратиться к врачу. Не забывайте - большинство осложнений и летальных исходов связанны с неправильным лечением или игнорированием болезни.

Весенние каникулы 2018: до какого числа продлили

В комитете по образованию, в связи с эпидемией, было принято решение отправить учащихся школ на досрочные весенние каникулы. Школы закрыли двери для младших и старших классов 21 марта. Как отмечают в Роспотребнадзоре, занятия начнутся с 31 марта.