Под колеса грузового поезда на перегоне Девяткино — Капитолово попал мужчина в наушниках
Сегодня, 15:59
Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, и пешеход погиб.

В Ленобласти транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на перегоне Девяткино — Капитолово. 

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступила информация о том, что грузовой поезд наехал на человека. На месте была установлена личность пострадавшего: им оказался 37-летний местный житель. На момент приближения состава он переходил пути в неположенном месте, находясь в наушниках. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, и пешеход погиб. 

Ранее мы рассказывали о том, что под колеса поезда из Петербурга в Иваново попал лось. 

Фото: Piter.TV 

