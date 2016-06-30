Под колеса грузового поезда на перегоне Девяткино — Капитолово попал мужчина в наушниках

Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, и пешеход погиб.

В Ленобласти транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на перегоне Девяткино — Капитолово.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступила информация о том, что грузовой поезд наехал на человека. На месте была установлена личность пострадавшего: им оказался 37-летний местный житель. На момент приближения состава он переходил пути в неположенном месте, находясь в наушниках. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, и пешеход погиб.

Фото: Piter.TV