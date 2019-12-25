Экспортный форум "Сделано в России" впервые пройдет в Петербурге

27 апреля 2026 года на площадке Исторического парка "Россия — моя история" (ул. Бассейная, 32, стр. 1) в Петербурге состоится первый экспортный форум "Сделано в России" . Мероприятие станет важной платформой для обсуждения актуальных вопросов внешнеэкономической деятельности и поиска эффективных решений для поддержки экспортеров в условиях глобальных вызовов, сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

В рамках форума пройдет пленарная сессия под названием "Экспорт Санкт-Петербурга и Ленинградской области: горизонты 2030", которая начнется в 10:30. В ней примут участие ключевые фигуры, включая вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, вице-губернатора по экономическому развитию Ленинградской области Егора Мищерякова, а также председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова и директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Андрея Миронова.

Основные темы, которые будут обсуждаться на форуме:

Новые логистические маршруты и субсидирование перевозок;

Международные расчеты в 2026 году, включая использование национальных валют и альтернативных платформ;

Применение искусственного интеллекта в экспортных сделках;

Экспортные возможности в Африке, Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке;

Диалог с таможней: взаимодействие с представителями Северо-Западного таможенного управления;

Работа с зарубежными представительствами и продвижение продукции под брендом "Сделано в России".

Форум нацелен на предоставление экспортерам практических инструментов для успешной работы на внешних рынках в условиях изменяющейся конъюнктуры и новой географии международной торговли. Участие в мероприятии открыто для действующих экспортеров и компаний, которые рассматривают возможность выхода на международные рынки.

Первый Санкт-Петербургский экспортный форум "Сделано в России" пройдет при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и станет частью реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Фото: Официальный сайт Международного экспортного форума "Сделано в России"

