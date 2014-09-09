Эксперт прокомментировал назначение кураторов для федеральных округов

Таким образом Центр и регионы будут скоординированно реализовывать национальные проекты.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил кураторов федеральных округов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали такую инициативу.

Эксперты отметили, что решение не стало сюрпризом, так как о нем объявил Владимир Путин еще 30-го июня. По всей видимости, опыт Дальнего Востока показал, что кураторство принесло положительные результаты. Оно помогло укрепить связь федерального правительства и региональной власти.

Планируется, что инициатива повысит эффективность сотрудничества Центра и регионов и станет новым шагом в последовательном развитии системы государственного управления России, считают эксперты.

О том, в каком регионе кто будет куратором, ранее рассказал Piter.TV.

Фото: Piter.TV