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Эксперт прокомментировал назначение кураторов для федеральных округов
Сегодня, 17:57
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт прокомментировал назначение кураторов для федеральных округов

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Таким образом Центр и регионы будут скоординированно реализовывать национальные проекты.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил кураторов федеральных округов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали такую инициативу.

Эксперты отметили, что решение не стало сюрпризом, так как о нем объявил Владимир Путин еще 30-го июня. По всей видимости, опыт Дальнего Востока показал, что кураторство принесло положительные результаты. Оно помогло укрепить связь федерального правительства и региональной власти. 

Планируется, что инициатива повысит эффективность сотрудничества Центра и регионов и станет новым шагом в последовательном развитии системы государственного управления России, считают эксперты.

О том, в каком регионе кто будет куратором, ранее рассказал Piter.TV.

Фото: Piter.TV

Теги: вице-премьер, власть, кураторы
Категории: Новости России, Лента новостей,

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