Эксперт прокомментировал назначение кураторов для федеральных округов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил кураторов федеральных округов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали такую инициативу.
Эксперты отметили, что решение не стало сюрпризом, так как о нем объявил Владимир Путин еще 30-го июня. По всей видимости, опыт Дальнего Востока показал, что кураторство принесло положительные результаты. Оно помогло укрепить связь федерального правительства и региональной власти.
Планируется, что инициатива повысит эффективность сотрудничества Центра и регионов и станет новым шагом в последовательном развитии системы государственного управления России, считают эксперты.
О том, в каком регионе кто будет куратором, ранее рассказал Piter.TV.
Фото: Piter.TV
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