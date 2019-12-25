Эксперт оценил инициативу по созданию бесплатной юрпомощи в регионах

С 2022 ее планируется оказывать и в онлайн-формате.

Глава Минюста Константин Чуйченко предложил создать во всех регионах страны государственных бюро по оказанию населению бесплатной юридической помощи. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что инициатива актуальна, так как "язык российских законов усложняется".

В бюро граждане смогут очно получить необходимую консультацию, а в 2022 году это можно будет сделать и онлайн через портал "Правовая помощь".

Эксперты отмечают, что разобраться в некоторых законах самому очень тяжело, и, чтобы защитить свои права, приходится обращаться к юристам.

Они к слову, оказывают и бесплатную помощь – с 2011 года около 30 млн россиян имеют право на получение бесплатной юрпомощи. Однако в том же 2020 воспользовались ей, по словам Чуйченко, лишь 335 тысяч человек. говорится в сообщении.

Причина заключается в том, что граждане слабо информированы о таком праве. Также есть проблема в оказании услуги на местах.

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