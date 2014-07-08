День без автомобиля в Петербурге: опыт горожанина под дождём

День без автомобиля раскрыл новые детали города.

В мире 22 сентября отмечают День без автомобиля. В Петербурге эта дата совпала с привычной для города дождливой погодой. Журналист портала 110km.ru решил провести день без машины и посмотреть, как изменится ритм повседневной жизни.

Обычно дорога до работы проходит на автомобиле — с музыкой и привычным маршрутом через Благовещенский мост. Но в этот раз ключи остались дома, а вместо них в кармане оказался проездной. Пешая прогулка до станции метро под зонтом, короткая поездка на автобусе, пересадки в подземке — всё это оказалось не таким уж долгим: 45 минут в пути, что почти равно поездке на машине в часы без пробок.

День без автомобиля раскрыл новые детали города. По дороге на обед журналист зашёл в книжный магазин, мимо которого обычно проезжал. Обратная дорога в троллейбусе под дождь и подкаст о старых машинах подарили редкое чувство спокойствия. Даже обычный бургер в кафе показался вкуснее после прогулки.

Финансовая сторона оказалась тоже заметной. За день на транспорт ушло около 240 рублей против почти 600 на бензин и парковку. Но главное — это не только экономия. За день получилось пройти больше 6 тысяч шагов, услышать город по-новому, заметить вывески, дворы и лица прохожих, которые обычно скрываются за стеклом автомобиля.

Конечно, полностью отказаться от машины непросто. Но хотя бы раз в неделю попробовать провести день иначе — пешком, в метро или в общественном транспорте — вполне возможно. Такой опыт показывает, что Петербург можно почувствовать ближе, если иногда менять привычный ритм.

Фото: Piter.tv