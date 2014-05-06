Миллион ЕКП оформили петербуржцы в Сбере с момента старта проекта

Карта объединяет в себе финансовые и нефинансовые сервисы.

Более миллиона человек стали владельцами Единой карты петербуржца (ЕКП) Сбера за четыре года работы проекта. В 2023 году каждый месяц ЕКП в среднем оформляют по 22 тысячи человек.

Проект запустили 6 мая 2019 года. Карта объединяет в себе финансовые и нефинансовые сервисы. Например, её можно использовать как банковскую карту, электронную подпись или проездной билет. При этом, стоимость проезда по самой карте ЕКП в городском транспорте ниже, чем по "Подорожнику".

С начала 2023 года карту оформили уже более 100 тысяч человек, а в числе её партнёров – более 500 компаний. Возможность воспользоваться специальными предложениями и существенно сэкономить – это, безусловно, одно из главных преимуществ карты для получателя. Алексей Ушенин, управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Кроме скидок от партнёров и бонусной программы "СберСпасибо", держателям ЕКП доступны полезные цифровые сервисы. Они работают через личный кабинет на портале Единой карты петербуржца или в мобильном приложении. Например, с помощью социального калькулятора можно узнать о доступных владельцу карты мерах соцподдержки, а на сервисе "Городской диалог" – проходить опросы и выражать своё мнение об актуальных городских вопросах.

Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка, обслуживающих физлиц, при помощи сотрудника. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС . Выпуск займет не более семи рабочих дней. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные. Заказать перевыпуск карты также можно по горячей линии или через Сбербанк Онлайн и мобильное приложение.

Фото: пресс-служба Сбера