Экотропа "Шимпалатовское озеро" появилась во Всеволожском районе

Открытие запланировано на 15:00 8 октября.

Во вторник, 8 октября, в Ленинградской области состоится церемония открытия новой экологической тропы. Мероприятие пройдет во Всеволожском районе, в заказнике "Коккоревский". Информация предоставлена пресс-службой Дирекции ООПТ 47 региона.

Экотропа "Озеро Шимпалатовское" станет первой орнитологической тропой в Ленинградской области. Она проходит вдоль озера и Ладожского берега, позволяя посетителям ознакомиться с уникальными особенностями местных птиц. Открытие запланировано на 15:00.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области осмотрели место крушения советского самолета времен войны.

Фото: Дирекция ООПТ Ленобласти