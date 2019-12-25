Экотропа "Шимпалатовское озеро" появилась во Всеволожском районе

Во вторник, 8 октября, в Ленинградской области состоится церемония открытия новой экологической тропы. Мероприятие пройдет во Всеволожском районе, в заказнике "Коккоревский". Информация предоставлена пресс-службой Дирекции ООПТ 47 региона.
Экотропа "Озеро Шимпалатовское" станет первой орнитологической тропой в Ленинградской области. Она проходит вдоль озера и Ладожского берега, позволяя посетителям ознакомиться с уникальными особенностями местных птиц. Открытие запланировано на 15:00.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области осмотрели место крушения советского самолета времен войны.
Фото: Дирекция ООПТ Ленобласти
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