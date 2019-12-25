Вторая смена экололагеря для подростков завершилась в заказнике "Раковые озера"

Перед участниками смены была поставлена задача по ликвидации незаконных построек. В результате было демонтировано около 20 построек, а с территории вывезли около 380 кубометров мусора.

На территории заказника "Раковые озера" в Ленинградской области завершилась вторая смена экологического лагеря для подростков. Участники смены на протяжении двух недель занимались уборкой и благоустройством охраняемой территории.

Как сообщает пресс-служба Дирекции ООПТ Ленобласти, перед участниками смены была поставлена задача по ликвидации незаконных построек. В результате было демонтировано около 20 построек, а с территории вывезли около 380 кубометров мусора. Кроме того, ребята очистили деревянные настилы от зарослей и помогли собрать мусор, оставленный посетителями вдоль экотроп.

Дирекция ООПТ выражает благодарность всем волонтерам за активную помощь в сохранении особо охраняемой природной территории.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти с начала пожароопасного сезона потушили свыше 70 лесных пожаров.

Фото: ВКонтакте / ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"