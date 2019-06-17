Екатерина Климова: биография, личная жизнь, Instagram

Третий брак 41-летней Екатерины Климовой потерпел крах. Актриса решила развестись с 33-летним Гелой Месхи после четырех лет совместной жизни. Ранее Екатерина уже дважды была замужем, у нее 4 ребенка. Эти и другие детали биографии актрисы в материале Piter.TV

Екатерина Александровна Климова – российская актриса театра и кино. Наибольшую популярность ей принесли фильмы "Мы из будущего" и "Мы из будущего-2", сериал "Бедная Настя" и фильм "Второе дыхание". За последний фильм Екатерина была награждена медалью министерства обороны Российской Федерации.

Детство и юность Екатерины Климовой

Екатерина родилась 24 января 1978 года в Москве. Ее мать Светлана Владимировна была домохозяйкой, а отец – свободным художником. Когда Кате был год, отца посадили в тюрьму за непреднамеренное убийство, папу она увидела только через 12 лет. Свое детство Екатерина неразрывно связывает со своей старшей сестрой Викой. Климова говорит, что они с сестрой совершенно разные, но это не помешало им находить общий язык.

В школе девочка не отличалась особой тягой к знаниям и никогда не была отличницей. Уже при поездах в детские лагеря начала участвовать в театральных сценках. С тех пор и зародилась мечта о большой театральной сцене.

После школы Климова поступила в Щепкинское училище, которое окончила в 1999 году с красным дипломом. На выпускном экзамене Екатерине Климовой досталась роль в постановке "Романтики". По окончании училища она стала работать в театре Российской Армии, где ее первой ролью стала Дездемона в спектакле "Отелло".

Фильмы с Екатериной Климовой

Первой ролью Екатерины Климовой в кино в 2001 году стала Жанна д"Альбре в фильме "Яды, или Всемирная история отравлений" режиссера Карена Шахназарова.

Было еще множество эпизодических ролей, но популярность ей принес сериал "Бедная Настя", где Климова сыграла Наташу Репнину. Безусловный успех исторической теленовеллы, которая транслировалась в 34 странах мира, повлек за собой ряд предложений в известные проекты.

Очередной всплеск популярности пришел к актрисе после фильма "Мы из будущего", где она играла с Данилой Козловским главные роли. Фильм примечателен еще и тем, что Климова исполнила в ленте известный романс "За все спасибо, добрый друг".

В 2012 Екатерину пригласили на съемки в историческую драму "Матч", где ее коллегами стали Елизавета Боярская и Сергей Безруков.

Позже в фильме "Григорий Р." Екатерина сыграла некогда жившую реальную персону, фрейлину Анну Вырубову, горячо почитавшую Григория Распутина.

В начале апреля 2018 года начались съемки последнего сезона сериала "Молодежка. Финальная игра", где Климова сыграла директора команды.

Личная жизнь Екатерины Климовой

Во время съемок сериала "Московские окна" Екатерина повстречала своего знакомого из училища Игоря Петренко. На экране между героями завязался роман, который закончился свадьбой. В реальной жизни получилось также. Климова и Петренко, играя любовь в кадре, влюбились друг в друга, но после окончания съемок каждый вернулся к своим вторым половинам. Молодые люди боялись возникших чувств, будучи обязанными близким и семье. Климова уже тогда была замужем за Ильей Хорошиловым, в 2002 у них родилась дочь Елизавета.

Буквально через год Екатерине все-таки позвонил Игорь Петренко, она тоже поняла, что любит его. Они поженились, в их браке родились Корней и Матвей. Вместе пара прожила 10 лет. Фактически семья распалась летом 2013, но официально они развелись только в 2014. У Игоря Петренко зимой 2014 года родилась дочка от актрисы Кристины Бродской, а в 2016 они поженились.

Екатерина же четыре года назад в третий раз связала себя узами брака с актером Гелой Месхи. В 2015 году (2 октября) у пары родилась дочь Бэлла. Однако, и этот брак просуществовал недолго.

Instagram Екатерины Климовой

Фото: Instagram/ klimovagram; открытые источники

Видео: YouTube/ Кир Стомп