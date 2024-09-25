  1. Главная
До 30 ноября в Петербурге принимаются заявки на включение событий в Единый календарь
Сегодня, 13:07
Единый календарь событий Санкт-Петербурга формируется для удобства планирования путешествия в Северную столицу.

Ежегодно с 1 по 30 ноября Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга принимает заявки на включение событий в Единый календарь Санкт-Петербурга на следующий год. Единый календарь событий Санкт-Петербурга формируется для удобства планирования путешествия в Северную столицу и публикуется на официальном городском туристском портале Visit Petersburg. Подробности рассказал портал "Строительный Петербург"

В качестве событий могут выступать национальные и городские фестивали, театрализованные шоу; модные показы; аукционы; спортивные мероприятия (соревнования); мероприятия в сфере образования; международные технические салоны; деловые форумы; выставки и иные мероприятия, специально созданные и организованные в целях привлечения в Санкт-Петербург туристов.

Заявка на включение событий в Единый календарь Санкт-Петербурга можно направить в Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга по адресу info@krt.gov.spb.ru до 30 ноября 2025 года. 

Скригшот: портал Visit Petersburg

