Единую диспетчерскую службу запустят в Ленобласти с 1 декабря

В Ленобласти 1 декабря начнет работу единая диспетчерская служба. Ее структуру представили 13 октября в рамках аппаратного совещании в администрации региона.

Служба будет принимать обращения по вопросам теплоснабжения, горячего водоснабжения, энергоснабжения и уборки мусора и снега. Планируется, что местным жителям в автоматическом режиме станут приходить сведения об авариях, о статусе заявок и предполагаемых сроках устранения проблем.

Сначала система свяжет между собой ресурсоснабжающие организации, а затем организуют полноценное взаимодействие с ленинградцами.

Платформа для диспетчерской службы уже была успешно апробирована в Республике Беларусь. Пресс-служба администрации Ленобласти

Фото: pxhere