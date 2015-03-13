  1. Главная
Единую диспетчерскую службу запустят в Ленобласти с 1 декабря
Сегодня, 14:25
Служба будет принимать обращения по вопросам теплоснабжения, горячего водоснабжения, энергоснабжения и уборки мусора и снега.

В Ленобласти 1 декабря начнет работу единая диспетчерская служба. Ее структуру представили 13 октября в рамках аппаратного совещании в администрации региона. 

Служба будет принимать обращения по вопросам теплоснабжения, горячего водоснабжения, энергоснабжения и уборки мусора и снега. Планируется, что местным жителям в автоматическом режиме станут приходить сведения об авариях, о статусе заявок и предполагаемых сроках устранения проблем. 

Сначала система свяжет между собой ресурсоснабжающие организации, а затем организуют полноценное взаимодействие с ленинградцами. 

Платформа для диспетчерской службы уже была успешно апробирована в Республике Беларусь.

Пресс-служба администрации Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, куда обращаться при отсутствии отопления. 

Фото: pxhere 

Теги: горячая вода, ленобласть, отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

