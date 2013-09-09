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На Дворцовой площади хотят провести футбольный праздник в честь финала Лиги чемпионов
Сегодня, 17:24
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На Дворцовой площади хотят провести футбольный праздник в честь финала Лиги чемпионов

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На проведение финала потребуется 288 млн рублей.

Дворцовую площадь задействуют в организации Фестиваля чемпионов УЕФА. Об этом 8 декабря сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В каком формате пройдет будущий футбольный праздник — пока неясно. 

Мы проводим переговоры, которые завершим в ближайшее время и сможем представить финальный план.

Борис Пиотровский.

Затраты на проведение финала Лиги чемпионов могут составить 288 млн рублей. Ожидается, что половину компенсируют из федерального бюджета.

Матч состоится 28 мая 2022 года на "Газпром Арене". Сегодня "Зенит" проведет заключительную игру в своей группе и сыграет против "Челси". 

Фото: Piter.TV

Теги: дворцовая площадь, лига чемпионов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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