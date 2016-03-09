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На праздничных выходных в Петербурге изменится движение электричек
Сегодня, 10:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На праздничных выходных в Петербурге изменится движение электричек

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12 июня – День России.

АО "Северо-Западная пассажирская компания" (СЗППК) напоминает об изменениях в графике движения пригородных поездов в период с 10 по 12 июня, в связи с празднованием Дня России и переносом выходных дней, на Московском, Северном, Балтийском, Финляндском и Витебском направлениях.

Электрички 10 и 11 июня будут ходить по графику субботы, 12 июня движение электропоездов будет осуществляться по графику воскресенья.

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Фото: СЗППК

Теги: электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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