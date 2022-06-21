Кардиохирурги Мариинской больницы успешно провели очередные две операции по имплантации искусственного желудочка

Первая операция проведена 57-летней пациентке, страдающей тяжёлой формой хронической сердечной недостаточности.

Недавно в Мариинской больнице Петербурга прошла успешная серия хирургических вмешательств по установке искусственного желудочка сердца двум пациентам, говорится в сообщении медицинского учреждения.

Первая операция проведена 57-летней пациентке, страдающей тяжёлой формой хронической сердечной недостаточности. Отсутствие подходящего донорского органа исключало возможность обычной трансплантации, поэтому единственным выходом оказалось внедрение искусственного устройства.

Второй пациент, мужчина 67 лет, имел схожее заболевание. Обе операции проходили в течение нескольких часов и завершились благополучно. Теперь пациенты находятся под наблюдением врачей в отделении кардиологии, их состояние стабильно и удовлетворительно.

До сих пор подобные высокотехнологичные операции выполнялись преимущественно крупными федеральными центрами, но сейчас практика постепенно распространяется и внедряется в городской клинической практике, чему способствует высокий профессионализм врачей, прокомментировал главный врач клиники Игорь Реутский.

Фото: Telegram / Мариинская больница